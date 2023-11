Déraisonnable Théâtre de Belleville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Déraisonnable Théâtre de Belleville Paris, 5 décembre 2023, Paris. Du mardi 05 décembre 2023 au jeudi 21 décembre 2023 :

dimanche

de 21h15 à 22h25

mardi, mercredi, jeudi

de 19h15 à 20h15

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant – Tarif plein : 26€ – Tarif abonné.e : 11€ – Tarif réduit : 17€ – Tarif – de 26 ans : 11€ Un soir, alors qu’elle joue au théâtre, Florence disparait. La police la retrouve au bout de 48 heures : elle est devenue Marie Tudor dans les rues de Paris. Commence alors un long parcours pour la comédienne qui ne met plus de frontières entre le JE et le JEU Florence Cabaret incarne avec espièglerie, les personnages qui ont joué un rôle important dans sa vie, figures de théâtre mais aussi parents et psychiatres. Chemin faisant, elle s’incarne elle-même, jusqu’au vertige. Après La Magie lente, Denis Lachaud brise les tabous de la bipolarité avec une étonnante et jubilatoire lucidité. Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris Contact : https://theatredebelleville.mapado.com/event/285938-deraisonnable +33148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir-old2/deraisonnable

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver Ville Paris

