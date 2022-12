Animations estivales LPO Champagne-Ardenne Der Nature (Outines) Giffaumont-Champaubert Catégories d’évènement: Giffaumont-Champaubert

Souhaitant faire mieux connaître le patrimoine naturel local, la LPO Champagne-Ardenne a mis en place un calendrier de sorties estivales à proximité du lac du Der. Der Nature (Outines) Port de Chantecoq, 51290 Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est Afin de faire découvrir et de sensibiliser le public aux enjeux de préservation de nos espaces naturels, d’observer la faune de proximité sans la déranger, de favoriser la reconnexion avec la nature dans un contexte d’effondrement généralisé de la biodiversité, la LPO CHAMPAGNE-ARDENNE organise différentes sorties et animations estivales:

– balades matinales et/ou crépusculaires sur le circuit des étangs d’Outines et d’Arrigny,

– découverte du petit monde de la mare,

– atelier construction de nichoirs,

– découverte des milles vertues de la haie…

Prévoir bottes ou chaussures de randonnée en fonction des conditions météorologiques du jour ou du type d’activité.

Nombre de places limité à 15 personnes maxi

