« DER LAUF », VÉLOCIMANES ASSOCIÉS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

« DER LAUF », VÉLOCIMANES ASSOCIÉS Le Mans, 17 décembre 2022, Le Mans. « DER LAUF », VÉLOCIMANES ASSOCIÉS

6 Boulevard Winston Churchill Le Chapiteau Le Mans Sarthe Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill

2022-12-17 20:30:00 – 2022-12-17 21:30:00

Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans

Sarthe Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-être ? Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur, Der Lauf ne ressemble à aucun autre. Conseillé à partir de 8 ans. cirque.communication@lemans.fr +33 2 43 47 45 54 https://www.leplongeoir-cirque.fr/ Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Ville Le Mans lieuville Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

« DER LAUF », VÉLOCIMANES ASSOCIÉS Le Mans 2022-12-17 was last modified: by « DER LAUF », VÉLOCIMANES ASSOCIÉS Le Mans Le Mans 17 décembre 2022 6 Boulevard Winston Churchill Le Chapiteau Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe