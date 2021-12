DER LAUF – Le Cirque du Bout du Monde et les Vélocimanes associés ChapitÔ, 4 février 2022, Bègles.

DER LAUF – Le Cirque du Bout du Monde et les Vélocimanes associés

ChapitÔ, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Der Lauf ——– Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, sept petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurdes. Coiffé d’un seau sur la tête ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… A part vous peut-être ? De l’absurde, quelques éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée. Der Lauf, c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur qui nous entraine dans un univers joyeusement insolite. «Pour Der Lauf, nous avons voulu créer un jonglage qui soit ouvert aux autres et à l’imprévisible. Un jonglage qui puisse se nourrir des ratés et des imperfections. Un jonglage viscéral et communicatif, jouissif et troublant. Un jonglage, littéralement, à l’aveugle. » DISTRIBUTION Création et interprétation : Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud. Création Lumière : Julien Lanaud Production : Le Cirque du Bout du Monde et les Vélocimanes Associés asbl Date : Samedi 5 février à 20 h 30 Public : à partir de 8 ans Durée : 1 heure Lieu : Sous Chapiteau, 17 Rue Robert Schuman Tarifs : 14 € plein / 10 € réduit / 5 € enfant

