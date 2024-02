DER LAUF Langres, mercredi 5 juin 2024.

DER LAUF Langres Haute-Marne

Tout public

Par la compagnie Les Vélocimanes associés

Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-être ?

De l’absurde, quelques coups d’éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée Der Lauf c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur qui nous entraîne dans un univers joyeusement insolite.

Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur, Der Lauf ne ressemble à aucun autre.

La compagnie belge Les Vélocimanes associés travaille sur des formes de spectacles populaires et de proximité, gardant à l’esprit le souhait d’aller au-devant des publics les plus éloignés de l’offre culturelle. Guy Waerenburgh, le porteur du projet Der Lauf, jongleur visuel et créatif, travaille pour de nombreuses compagnies, dont le Cirque du Soleil.

À partir de 8 ans.

Durée 55 min 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05

fin : 2024-06-05

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.spectacles.associations@langres.fr

