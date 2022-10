Der Lauf, cirque du bout du monde Roquefort, 4 décembre 2022, Roquefort.

Der Lauf, cirque du bout du monde

Foyer Municipal Roquefort Landes

2022-12-04 – 2022-12-04

Roquefort

Landes

Roquefort

5 EUR Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, cinq petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurdes.

Coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveugle dans une série d’expériences qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas.

Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-être ?

Spectacle à voir en famille, entre amis, pour petits et grands.

Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, cinq petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurdes.

Coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveugle dans une série d’expériences qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas.

©der lauf

Roquefort

dernière mise à jour : 2022-10-08 par