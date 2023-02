DER LAUF LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL, 11 mars 2023, ARGENTEUIL.

LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL ARGENTEUIL Rue Grégoire Collas Val-d’Oise

Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle.

DER LAUF

Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là ouÌ on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-être ?

De l’absurde, quelques coups d’éclat et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée : Der Lauf c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur qui nous entraîne dans un univers joyeusement insolite.

Informations pratiques :

Accessibilité :

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.

Réservation PMR : 0134235800

Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil

