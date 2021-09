DER GROSSE BÄR AMR / Sud des Alpes, 24 septembre 2021, Genève.

DER GROSSE BÄR

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 24 septembre à 21:30

Un bouquet d’impressions sonores et de bruits ainsi que d’habiles passages en solo, qui se chevauchent d’abord par phases, puis de plus en plus, jusqu’à ce que l’on obtienne finalement une impression d’ensemble à la manière d’un big band. Il semble que tout soit le fruit du hasard. Quiconque s’intéresse au grand ours reconnaîtra une unité dans tout cet enchevêtrement de rythmes, de sons et de mélodies. Yumi Ito, chant Saadet Türköz, chant Lino Blöchlinger, saxophone alto, saxophone baryton Sebastian Strinning, saxophone ténor Nils Fischer, saxophone alto, saxophone baryton Manuel Mengis, trompette Valerio Leporio, trombone Bernhard Bamert, trombone Florian Stoffner, guitare électrique Roberto Domeniconi, moog, piano Flo Götte, basse électrique, moog Luca Ramella, batterie Fredy Studer, batterie David Meier, batterie Peter Landis, saxophone ténor, saxophone soprano

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



