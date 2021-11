Depuis l’aube (ode aux clitoris) Cité des Congrès, 25 novembre 2021, Nantes.

2021-11-25 Gratuit sur inscription : metropole.nantes.fr/egalite Auditorium 800 de la Cité des Congrès, ouverture des portes à 19h

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : oui À partir de 15 ans Gratuit sur inscription : metropole.nantes.fr/egalite Auditorium 800 de la Cité des Congrès, ouverture des portes à 19h

Spectacle (à partir de 15 ans) proposé par la Ville de Nantes Pauline Ribat convoque avec sérieux et brio tout un cortège de femmes pour nous raconter les petites et grandes violences qu’elles subissent, leurs difficultés d’en parler, de les dénoncer. Un plateau presque nu, deux hommes avec elle pour porter cette parole. Entre crudité et tendresse, entre confessions et chants, elle porte aussi un regard malicieux et plein de tendresse sur l’un des organes les plus mystérieux du corps féminin : le clitoris. Une pièce universelle dans la célébration du plaisir partagé.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/