du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais Cambon – Cour des comptes

Pour tenir compte du contexte sanitaire, la Cour des comptes propose une **offre d’animation numérique sur les réseaux sociaux** (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) : * visite commentée du palais Cambon ; * vidéos historiques sur la création de la Cour des comptes par Napoléon ; * présentations de rapports en 180 secondes ; * vidéos insolites… Pour plus d’information sur notre programme rendez-vous sur : [[https://www.ccomptes.fr](https://www.ccomptes.fr)](https://www.ccomptes.fr) [[https://www.facebook.com/ccomptes](https://www.facebook.com/ccomptes)](https://www.facebook.com/ccomptes) [[https://twitter.com/courdescomptes](https://twitter.com/courdescomptes)](https://twitter.com/courdescomptes) [[https://www.instagram.com/courdescomptes/](https://www.instagram.com/courdescomptes/)](https://www.instagram.com/courdescomptes/) [[https://www.linkedin.com/company/cour-des-comptes/](https://www.linkedin.com/company/cour-des-comptes/)](https://www.linkedin.com/company/cour-des-comptes/) [Cour des comptes](https://youtu.be/FGe4Xfs4J3k)

Découvrez, grâce à de courtes vidéos, pourquoi, comment et avec qui Napoléon a créé la Cour des comptes Palais Cambon – Cour des comptes 13 rue Cambon 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

