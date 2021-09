Paris Hôtel de Ville de Paris Paris Dépouillement du budget participatif 2021 Hôtel de Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Hôtel de Ville de Paris, le jeudi 30 septembre à 07:30

La Ville de Paris invite cette année les Parisiennes et les Parisiens à participer au dépouillement des urnes du budget participatif. L’évènement est organisé **à l’Hôtel de Ville, jeudi 30 septembre prochain, à partir de 7h30 jusqu’au milieu d’après-midi.** Si vous souhaitez participer, envoyez votre nom et prénom à l’adresse mail suivante : [[ddct-mpc-budget-participatif@paris.fr](mailto:ddct-mpc-budget-participatif@paris.fr)](mailto:ddct-mpc-budget-participatif@paris.fr) A bientôt !

Sur inscription

