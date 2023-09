Venez conduire un train TER sur un simulateur à Tarbes ! Dépot traction de Tarbes Tarbes, 16 septembre 2023, Tarbes.

Venez conduire un train TER sur un simulateur à Tarbes ! 16 et 17 septembre Dépot traction de Tarbes Gratuit. Sur inscription, à partir du 1er septembre 2023. Limité à 4 personnes par session. Vous pouvez retrouver le programme complet des JEP SNCF sur https://patrimoine.sncf.com.

Le LITO 2 NG est un simulateur de conduite de trains, comprenant 4 postes pour les élèves et un poste pour l’instructeur. Il est principalement utilisé pour la formation initiale et continue des conducteurs. L’apprenti conducteur se familiarise avec les outils, apprend et intègre les actions nécessaires pour assurer la circulation des trains en toute sécurité.

Cet essai sur le simulateur se déroulera comme suit : un briefing théorique axé sur les commandes du pupitre de conduite et la signalisation, suivi d’une simulation de circulation sur une ligne virtuelle comprenant des mises en vitesse, des arrêts voyageurs et la rencontre de signalisations, puis une mise en situation au simulateur.

Dépot traction de Tarbes 29 avenue Marechal Joffre, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Saint-Antoine Hautes-Pyrénées Occitanie Il s'agit du dépôt traction de Tarbes. Accès piéton uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

