Portes ouvertes au dépôt de Vierzon 16 et 17 septembre Dépôt SNCF Prévoir des chaussures fermées et confortables.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le dépot des locomotives de Vierzon ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Différents matériels seront exposés et des ateliers organisés.

Les visiteurs découvriront des locomotives à vapeur, diesel et électrique, retraçant, parmi d’autres engins présentés, les technologies des chemins de fer passées et contemporaines.

Une locomotive à vapeur de 1946 (la 141 R 840, préservée par l’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur Centre Val de Loire) sera présentée fumante, ainsi que diverses machines diesels et électriques des années 1950 à nos jour.

Les plus curieux pourront prendre la place du conducteur et s’adonner à l’expérience unique de la conduite réelle d’un train !

Les travailleurs du rail vous accueilleront et présenteront leurs métiers. N’hésitez pas à apporter votre CV !

Un stand de prévention sécurité, animé par SNCF Réseau, présentera de manière ludique et éducative les risques ferroviaires.

Dépôt SNCF 49 rue Gustave Flourens 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire Loin de la grande activité de réparations et d’entretien des machines à vapeur qui firent ses heures de gloires jusqu’en 1975, le site est désormais le quartier général de l’association CFTST. C’est avant tout un site essentiel pour la logistique ferroviaire, et les trains TER ont toujours nécessité à se rendre sur place entre deux missions pour se ravitailler en carburant, se stationner, être nettoyés…

