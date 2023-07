Portes ouvertes SEMITAN – DALBY Dépôt SEMITAN de Dalby Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Portes ouvertes SEMITAN – DALBY

Dimanche 17 septembre, 14h00
Dépôt SEMITAN de Dalby
Nantes

Entrée libre

Visites libres : Venez découvrir le nouveau tramway de la SEMITAN, mis en service commercial d'ici la fin de l'année. Retracez également toute l'histoire des tramways nantais : toutes les générations, depuis l'ancienne motrice n°144 de 1914, seront exposées !

Dépôt SEMITAN de Dalby
3 rue Bellier Nantes
Nantes 44000
Malakoff – Saint-Donatien
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

