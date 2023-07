MARCHÉ PAYSAN Dépôt ferroviaire Senones, 2 juillet 2023, Senones.

Senones,Vosges

Les produits du terroir du Pays des Abbayes n’attendent plus que vous.

Produits salés, produits sucrés, venez à la rencontre des producteurs de la vallée, au Dépôt, à Senones.

Une table champêtre s’installe le midi pour satisfaire tous les petits et grands creux.

L’entrée est gratuite, tous les premiers dimanches du mois, d’Avril à Décembre; de 10h à 15h.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-07-02 15:00:00. EUR.

Dépôt ferroviaire

Senones 88210 Vosges Grand Est



The local products of the Pays des Abbayes are just waiting for you.

Savoury products, sweet products, come and meet the producers of the valley, at the Depot, in Senones.

A rustic table is set up at lunchtime to satisfy all the small and large hollows.

Admission is free, every first Sunday of the month, from April to December, from 10am to 3pm.

Los productos locales del Pays des Abbayes le están esperando.

Productos salados y dulces, venga a conocer a los productores del valle en Le Dépôt de Senones.

A la hora de comer, se instalará una mesa campestre para saciar el apetito de todos.

La entrada es gratuita todos los primeros domingos de mes, de abril a diciembre, de 10.00 a 15.00 h.

Die regionalen Produkte des Pays des Abbayes warten nur auf Sie.

Ob herzhafte oder süße Produkte, lernen Sie die Produzenten des Tals in Le Dépôt in Senones kennen.

Zum Mittagessen wird ein ländlicher Tisch aufgebaut, um alle kleinen und großen Hungergefühle zu stillen.

Der Eintritt ist an jedem ersten Sonntag des Monats von April bis Dezember von 10 bis 15 Uhr kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES