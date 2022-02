Dépôt des jeux et bourse aux jouets – MJC Millau Millau Millau Catégories d’évènement: Aveyron

DÉPÔTS DES JEUX LUNDI 21/11 : de 17h à 19h MARDI 22/11 : de 10h à 12h – 14h à 18h MERCREDI 23/11 : de 10h à 12h – 14h à 18h JEUDI 24/11 : de 10h à 12h BOURSE AUX JOUETS LE SAMEDI 26/11/22 : de 13h à 17h. Entrée Gratuite A LA SALLE DES FÊTES DE MILLAU RÉGLEMENT POUR LES DÉPOTS : 24 jeux maximum propres et en bon état (dont 4 lots de peluches et 4 lots de livres enfants). Les consoles ne sont pas acceptées. Pour redonner une seconde vie à vos jouets avant les fêtes de Noël, la ludothèque de la MJC organise sa bourse aux jouets. Un rendez-vous incontournable, le moyen de redonner vie aux jeux et jouets d'occasion, pour le plus grand plaisir de tous !

