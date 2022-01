Dépôt d’art sacré Le Carmel – Maison du patrimoine, 9 février 2022, Abbeville.

ABBEVILLE ### **Dépôt d’art sacré** Exposition permanente **_À partir du mercredi 9 février, nouvel accrochage_** Conservant de nombreux objets et œuvres d’art provenant d’Abbeville et du futur territoire du pays d’art et d’histoire, le dépôt d’art sacré s’étend à un nouvel espace et intègre désormais la sacristie extérieure du carmel. La salle dédiée aux textiles offre également un nouvel accrochage pour 2022. Visuel : Chasuble (détail), soie et coton, première moitié XXe siècle, coll. Ville d’Abbeville **En pratique** Carmel-Maison du Patrimoine, 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Tous les mercredis de 14 h à 17 h Gratuit Renseignements : Service des publics, 03 22 20 29 69, [[patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr) [**POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’EXPOSITION**](https://www.youtube.com/watch?v=qswbd-TaCMU)

