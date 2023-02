Deportivo + H-Burns LE METAPHONE, 5 mai 2023, OIGNIES.

Deportivo + H-Burns LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

DEPORTIVO nous avait laissé sans prévenir, un soir de mars 2015, après 10 ans de tournée, 4 albums, plus de 100 000 disques vendus et un dernier concert complet à Paris. Apprécié par Bashung, soutenu par les Inrockuptibles, adoubé par Louise Attaque, le groupe a marqué la surprise en remontant sur scène fin 2022. Les fans sont au rendez-vous et les voici replongés dans cette fête où se mêlent vent de folie collective et souffle de liberté. Un retour marqué également par un nouveau single “Révolution Benco“ qui se révèle simple, puisant, catchy et synthétise l’essence même du groupe. H-BURNS a publié un beau corpus d’albums où se croisent folk acoustique et rock électrique, ambition minimaliste et lyrisme maîtrisé. Ce qui semble parfaitement condensé dans son neuvième album studio, “Sunset Park“?; un disque mémorable, de ceux dont on dit qu’ils sont des classiques instantanés. Si le folk s’invite toujours dans ses mélodies, l’album s’exprime autour d’un terreau électrique et d’un travail rythmique. En l’espace de onze morceaux, H-Burns confirme l’un des buts premiers (et l’une des grandes vertus) de la musique?: parler de soi en s’adressant à tous.

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

