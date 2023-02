DEPORTIVO + ELECTRIK CELLAR LE SILEX, 11 février 2023, AUXERRE.

DEPORTIVO + ELECTRIK CELLAR LE SILEX. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Après 7 ans éloigné des planches, Déportivo, l’un des groupes majeurs de la scène rock française, remonte enfin sur scène ! Apprécié par Bashung, soutenu par les Inrockuptibles, adoubé par Louise Attaque, le groupe a tout connu : vitesse, ivresse et succès. En 10 ans, Déportivo sort 4 albums et fait plus de 400 concerts. 6 ans plus tard, il nous reste le souvenir tenace de leurs prestations scéniques, de cette incroyable interaction entre le public et eux, de cette fête dans laquelle se mêlait vent de folie et souffle de liberté. Vivement que ça recommence !

LE SILEX AUXERRE 7 RUE DE L’ILE AUX PLAISIRS Yonne

