Deportivo + Cancre LA BELLE ELECTRIQUE, 7 avril 2023, GRENOBLE.

Deportivo + Cancre LA BELLE ELECTRIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

D?portivo D?portivo nous avait laissé sans prévenir, un soir de mars 2015, après 10 ans de tournée, 4 albums et un dernier concert complet à la Maroquinerie, à la fois intense, bordélique et joyeux. C’était un vendredi 13 et malgré l’esprit de fête, on avait senti que quelque chose se tramait en entendant Jérôme Coudanne saluer la foule : « La prochaine chanson, c’est la dernière… Et c’est vraiment la dernière … C’était vraiment incroyable(…) ! » Nous sommes en 2022 et les fans n’ont donc rien oublié, ni de la musique, ni de l’état d’esprit de D?portivo, ni de l’incroyable interaction entre eux et le groupe. Tout le monde se réjouit de retrouver cette fête bordélique dans laquelle se mêle vent de folie collective et souffle de liberté. Les concerts de cet automne nous ramèneront sans doute un pied dans le passé, mais D?portivo a toujours été et sera toujours un groupe du présent, ici et maintenant, et avec la sortie du nouveau single, on entrevoie même une porte ouverte vers le futur. D?portivo est de retour, qu’on se le dise ! Cancre Le regard pétillant et l’allure espiègle : le trio Cancre arbore naturellement l’impertinence des mauvais élèves dont il porte la signature. Un choix de nom évident, car c’est avec le charme désinvolte de ceux qui décident de sortir du rang que Florian Pardigon et les deux frangins Robin et Mathias Millasseau, se sont lancés dans cette aventure. Caractéristique de Cancre, il vient taquiner les conventions et emprunte de nouveaux chemins. Le trio travaille les textes d’époque dans un registre rock atypique. Les chansons écrites par le groupe et ses contemporains sont elles-mêmes embarquées dans cette adaptation musicale moderne de la langue de Molière, où la finesse du français se trouve égratignée par les rythmes bruts, le timbre rauque et les riffs rugueux des sonorités rock. Hors des sentiers battus, Cancre a réussi son pari. Il a su explorer de nouvelle façon de combiner rock et chanson française, dans un résultat élégant et inédit.

LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isere

