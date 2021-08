Nantes Le Palace Loire-Atlantique, Nantes Déployer la sobriété numérique Le Palace Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Déployer la sobriété numérique Le Palace, 20 septembre 2021, Nantes.

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com Conférence. Avec l’accord de Paris sur le climat, nous avons fait le choix de la neutralité Carbone. Pour autant, la demande et l’offre numérique s’auto-alimentent. Le secteur du numérique rebondit d’innovation en innovation pour une empreinte des Gaz à Effet de Serre toujours plus importante. Numérique, outil ou frein pour une transition bas carbone ? Dr Jekyll ou Mr Hide, le diable se cache dans les détails et dans nos rapports très intimes avec ces outils… vraiment indispensables ? L’innovation est-elle toujours un progrès ? Conférence de l’association des bénévoles “Les Shifters” sur les enjeux de la sobriété numérique, en lien avec les 4 Rapports du Think Tank “The Shift Project” sur cette question. Dans le cadre de Nantes Digital Week Le Palace 4 rue Voltaire Centre-ville Nantes

