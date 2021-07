Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Déplacement urbain en électrique : Segway Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Villarodin-Bourget

Déplacement urbain en électrique : Segway Villarodin-Bourget, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Villarodin-Bourget. Déplacement urbain en électrique : Segway 2021-07-22 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-22 18:00:00 18:00:00 Maison de la Norma Maison de La Norma

Villarodin-Bourget Savoie Venez découvrir et vous initier à la trottinette électrique tout terrain. +33 4 79 20 51 67 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

