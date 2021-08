Saint-Pardoux-MorterollesSaint-Pardoux-Morterolles Saint-Pardoux-Morterolles Saint-Pardoux-Morterolles Creuse, Saint-Pardoux-Morterolles Déplacement nocturne des animaux Saint-Pardoux-Morterolles Saint-Pardoux-Morterolles Saint-Pardoux-MorterollesSaint-Pardoux-Morterolles Catégories d’évènement: Creuse

Rendez-vous à 20h30. Parking de la tourbière de l'étang Bourdeau.

Inscription obligatoire par téléphone. Pensez-y : Bonnes chaussures et vêtements chauds ! La nuit est un moment privilégié pour observer voire écouter les déplacements des animaux. La nature sauvage de l’étang-tourbière du Bourdeau nous réserve son lot de rencontres nocturnes… rapaces et mammifères en tous genres +33 5 55 61 95 87 Rendez-vous à 20h30. Parking de la tourbière de l’étang Bourdeau.

Inscription obligatoire par téléphone. Pensez-y : Bonnes chaussures et vêtements chauds !

