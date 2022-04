DEPLACEMENT EN BUS POUR LE SPECTACLE OPTRAKEN Èvres Èvres Catégories d’évènement: Èvres

Èvres Meuse Èvres Venez en bus à l’ACB Bar-le-Duc voir le spectacle «Optraken» de Calactik Ensemble, à 20h30. Départ 19h35 Èvres : 19h45 Vaubécourt (devant le collège) ; 19h50 Villotte-devant-Louppy (arrêt de bus en face de la mairie) ; 19h55 Louppy-le-Château (parking devant la mairie). +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Èvres

