Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Venez en bus à l’ACB voir, à 20h30, “FIQ ! (réveille-toi !)”, spectacle du Groupe acrobatique de Tanger. Départ 19h15 Saint-Mihiel (place du Saulcy) ;

19h20 Chauvoncourt (arrêt de bus rue du Pâquis) ;

19h30 Fresnes-au-Mont ;

19h40 Pierrefitte-sur-Aire ;

19h45 Nicey-sur-Aire ;

19h50 Villotte-sur-Aire. Ce sont des marocaines et des marocains d’aujourd’hui, des acrobates de leur époque. Ensemble, ils inventent un cirque coloré, pop, foisonnant et urbain…Venant du cirque, de la danse, du foot freestyle, du break, du taekwendo… 5 femmes, 9 hommes, ces 14 là sont acrobates. Ils constituent le Groupe acrobatique de Tanger. Connu pour ses époustouflantes pyramides humaines, le groupe a fait entrer l’acrobatie marocaine traditionnelle dans la modernité en collaborant avec des artistes de renom. Un spectacle 100% vitaminé, joyeux, lumineux et résolument positif ! Yallah ! (dès 6 ans) +33 3 29 79 73 47 Saint-Mihiel

