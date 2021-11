Béziers Béziers Béziers, Hérault Déplacement avec le président de la République sur le thème de l’hydrogène décarboné Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Déplacement avec le président de la République sur le thème de l’hydrogène décarboné Béziers, 16 novembre 2021, Béziers. Déplacement avec le président de la République sur le thème de l’hydrogène décarboné

Béziers, le mardi 16 novembre à 13:00 Agnès Pannier-Runacher Béziers Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T13:00:00 2021-11-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Béziers Ville Béziers lieuville Béziers Béziers