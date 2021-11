Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Déplacement à Compiègne (Oise) Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Déplacement à Compiègne (Oise) Compiègne, 23 novembre 2021, Compiègne. Déplacement à Compiègne (Oise)

Compiègne, le mardi 23 novembre à 08:00

Déplacement à Compiègne (Oise) pour annoncer le soutien de l’Etat au développement de nouvelles écoles de production, dans le cadre de la Semaine de l’Industrie (Note aux rédactions N°1686) Agnès Pannier-Runacher Compiègne Compiègne Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T08:00:00 2021-11-23T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Compiègne Ville Compiègne lieuville Compiègne Compiègne