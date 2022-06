Déplace – Julie Kretzschmar et Lenaïg Le Touze, 11 juin 2022, .

Déplace – Julie Kretzschmar et Lenaïg Le Touze

2022-06-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-12

Tout public

Spectacle en français



En 2009, un avion s’abîme dans la mer au large des Comores, archipel volcanique menacé d’engloutissement politique, le crash de l’A320 comme une métaphore. Pour cette pièce écrite à plusieurs mains autour d’un texte de l’auteur malgache Jean-Luc Raharimanana, les deux co-autrices tirent des fils de leurs voyages comme des territoires de réinvention de soi, mesurent ce que leurs places et regards provoquent et transposent.



Texte : Jean-Luc Raharimanana

Mise en scène : Julie Kretzschmar & Lénaïg Le Touze

Avec : Lénaïg Le Touze, Irman Echata et Aurélien Arnoux

Création lumière et images : Camille Mauplot

Création sonore : Aurélien Arnoux



Production : Cie L’orpheline est une épine dans le pied et Les Rencontres à l’Echelle – B/P

Résidences : Le Royaume des Fleurs / Cie Kazyadance

Avec le soutien du FEAC / Dac de Mayotte

