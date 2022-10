Dépister, soigner, accompagner Allauch, 28 octobre 2022, Allauch.

Dépister, soigner, accompagner

En présence des intervenants suivants :



Le Professeur Stéphane HONORE, président de la société française de pharmacie clinique, professeur des universités, praticien hospitalier et responsable OMEDIT avec le thème « Pas une heure de plus que nécessaire à l’hôpital », l’évolution des soins à do- micile dans l’intérêt du patient et les ressources sur notre territoire

Isabelle DEVESA, co-fondatrice et directrice du centre Ressources Marseille pour nous faire part de l’accompagnement des patients

Témoignage d’Aude DI CRISTO

Les associations partenaires :







Muriel LEVY pour l’association « Fa-re 13 »

le Centre Régional de Coordination et Dépistage des Cancers (CRCDC) PACA Sud en présence de sa présidente, le Docteur Brigitte SERADOUR et de son directeur général, Patrice HEID

Madame et Monsieur DEBELLE de l’association « T’hâtez-vous » qui recueillera les dons au profit de l’Institut Paoli-Calmettes

Philippe CIGNA, président de l’Amicale pour le don de sang bénévole d’Allauch

Félicia Ferrera, présidente de la Communauté Profes- sionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Canton Vert

Docteur Bernard DIADEMA, cardiologue, gériatre et président de l’association du Canton Vert animeront les échanges lors d’un échange interactif avec le public

Conférence dans le cadre d’Octobre Rose

