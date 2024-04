Dépistage visuel et/ou auditif gratuit pour les habitantes et habitants du Clos Toreau Maison de quartier des Confluences Nantes, vendredi 5 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-05 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite.Pas d’inscription préalable.

Vendredis 5 et 12 avril 2024 de 10h à 18hTous les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus, ayant des problèmes de vue ou du mal à entendre, peuvent venir se faire dépister et pourront bénéficier, en cas de besoin, d’un rendez-vous facilité chez les professionnels de la vue et de l’audition. Ces dépistages sont organisés depuis deux ans dans les quartiers de la Ville de Nantes par la CPAM de Loire-Atlantique, avec l’appui des référents santé/quartiers de la ville de Nantes et en collaboration avec des audioprothésistes ainsi que des ophtalmologistes.

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr