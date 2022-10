Dépistage rapide et gratuit du diabète Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Sane

Haute-Sane Rioz Vendredi 21 octobre à la résidence Autonomie de Rioz, toute la matinée, venez vous faire dépister gratuitement au diabète, 10 places sont disponibles, inscrivez vous au 03.84.78.04.14, port du masque OBLIGATOIRE ! +33 3 84 78 04 14 Rioz

