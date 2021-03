Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, Gironde Dépistage du Covid-19 Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Du 17 au 18 mars, du personnel médical vous accueille dans le mobil’bus, afin de vous faire dépister du COVID-19. Les tests antigéniques y sont réalisés, avec communication immédiate des résultats. En cas de difficulté d’interprétation des résultats : un test PCR sera proposé sur place également. Gratuit et sans rendez-vous préalable, il suffit de se rendre au parking du [complexe sportif de la Morlette](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/situer-un-lieu/complexe-sportif-multiactivites-de-la-morlette) , où un bus mobile y est affrété par [Bordeaux Métropole](https://www.bordeaux-metropole.fr/), en partenariat avec l'[Etablissement Français du Sang](https://dondesang.efs.sante.fr/) et l'[ARS Nouvelle Aquitaine](https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/) Documents à fournir * **Carte vitale à jour**

* **Carte d’identité**

* **Une autorisation parentale écrite pour les mineurs** Plus d’infos sur les modalités [COVID: dépistage en bus mobile](https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/covid-depistage-en-bus-mobile)

Gratuit, ouvert à tous

Vous pensez avoir des symptômes? un bus mobile est à disposition des habitants qui souhaitent se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous. Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon Gironde

