DÉPISTAGE DU CANCER: LE CÔLON TOUR Pornic, samedi 23 mars 2024.

DÉPISTAGE DU CANCER: LE CÔLON TOUR Pornic Loire-Atlantique

À l’occasion de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, la Ville de Pornic accueille une étape du Côlon Tour.

Le Côlon Tour est une structure gonflable de 12 mètres de long, représentant l’intérieur du côlon, proposée par la Ligue contre le cancer. Le public est invité à visiter ce côlon géant pour comprendre comment est fait cet organe et comment se développe le cancer colorectal.

Objectifs de cette journée:

expliquer l’importance du dépistage organisé du cancer colorectal aux hommes et aux femmes

changer l’image du dépistage et lever les tabous présenter le test immunologique

informer sur la coloscopie et son rôle sensibiliser sur les chances de guérison. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@pornic.fr

L’événement DÉPISTAGE DU CANCER: LE CÔLON TOUR Pornic a été mis à jour le 2024-02-19 par eSPRIT Pays de la Loire