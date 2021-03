Dépistage Covid19 : le Covid’Mobile à Bassens Place du Marché Bassens, 8 mars 2021-8 mars 2021, Bassens.

Place du Marché Bassens, le lundi 8 mars à 10:00

Le bus Covid’Mobile sera à **Bassens le 8 mars entre 10h et 15h sur la place du Marché.**

Grâce à ce dispositif de dépistage mobile métropolitain, vous pourrez vous faire dépister gratuitement et sans rendez-vous (pièce d’identité et carte vitale conseillées)

⏰ Retrouvez le calendrier des différents passages et le détail du dispositif sur le [site de Bordeaux Métropole](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/COVID-19-vos-questions-Nos-reponses)

Gratuit et sans rendez-vous

Profitez du passage du Covid’Mobile dans votre commune pour vous faire dépister gratuitement et sans rendez-vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T10:00:00 2021-03-08T15:00:00