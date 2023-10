Exposition Bâtir en terre crue, une tradition millénaire tournée vers l’avenir Dépendances de la Maison-forte des Allinges Saint-Quentin-Fallavier, 14 octobre 2023, Saint-Quentin-Fallavier.

Exposition Bâtir en terre crue, une tradition millénaire tournée vers l’avenir 14 et 15 octobre Dépendances de la Maison-forte des Allinges

L’exposition « Bâtir en terre crue, une tradition millénaire tournée vers l’avenir » vous propose de découvrir à travers 12 panneaux d’exposition et quelques objets, l’histoire de l’architecture en terre crue et, plus particulièrement, la technique du pisé, une véritable caractéristique architecturale du Nord-Isère.

Dépendances de la Maison-forte des Allinges 59 rue du Lac, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474948800 https://www.st-quentin-fallavier.fr/ Maison-Forte des Allinges parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Mairie de Saint-Quentin-Fallavier