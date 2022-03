DÉPÊCHE-TOI BIBICHE, ON VA RATER L’AVION ! Saint-Poix, 13 mars 2022, Saint-Poix.

DÉPÊCHE-TOI BIBICHE, ON VA RATER L’AVION ! Salle des fêtes 19 Rue de Bretagne Saint-Poix

2022-03-13 – 2022-03-13 Salle des fêtes 19 Rue de Bretagne

Saint-Poix Mayenne Saint-Poix

4 4 EUR Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des mois ! Bye, bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises difficiles à boucler et une voisine empoisonnante, surnommée la vieille chouette, vont vite faire monter la pression avant le départ ! Le fameux départ que la concierge espagnole de l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience, mais pas pour les mêmes raisons ! On dit que la concierge est toujours dans l’escalier, disponible, prête à rendre service… pas celle-là ! En effet, en l’absence de Marc et Sophie, sans leur dire, et pour se faire un peu d’argent, cette dernière a loué l’appartement à des villageois. Mais leur séjour tant attendu à Paris va bien vite se transformer en cauchemar car rien ne va se passer comme prévu…

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

La troupe de théâtre “A Tour de Rôle” présente Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion ! une comédie en trois actes de Jérôme Dubois à la salle des fêtes de Saint-Poix.

