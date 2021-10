Combourg Combourg Combourg, Ille-et-Vilaine «Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion» Combourg Combourg Catégories d’évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

«Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion» Combourg, 20 novembre 2021, Combourg. «Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion» 2021-11-20 – 2021-11-20 Cinéma Chateaubriand 12-14 Rue Malouas

Combourg Ille-et-Vilaine Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des mois !

Bye, bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu !

Des valises difficiles à boucler et des voisins emponnants, surnommés “les vieux hibous”, vont vite faire monter la pression avant le départ !

Le fameux départ que la concierge espagnole de l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience, mais pas pour les mêmes raisons !…

