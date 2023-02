Depeche Mode – Memento Mori World Tour STADE MATMUT ATLANTIQUE, 4 juillet 2023, BORDEAUX.

Depeche Mode – Memento Mori World Tour STADE MATMUT ATLANTIQUE. Un spectacle à la date du 2023-07-04 à 20:00 (2023-05-31 au ). Tarif : 56.5 à 122.5 euros.

Live Nation (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) PRESENTE AVEC RTL2 ce concert Commandes limitées à 8 places. Depeche Mode, le groupe emblématique de la musique électronique et du rock alternatif a annoncé aujourd’hui lors d’un événement spécial à Berlin la sortie de leur nouvel album puis une tournée mondiale courant 2023. Le Memento Mori Tour soutiendra le 15e album studio du groupe, Memento Mori, prévu pour le printemps 2023. Dave Gahan et Martin Gore ont révélé que la tournée présentée par Live Nation débutera par une série spéciale et limitée de dates aux États-Unis à partir du 23 mars, avant leur venue en Europe. Elles comprendront en autres des arrêts au Madison Square Garden à New York, au United Center à Chicago, au Kia Forum à Los Angeles et à la Scotiabank Arena de Toronto. Le groupe entamera ensuite sa tournée européenne le 16 mai, avec des arrêts au Stade de France à Paris, au Stade Olympique à Berlin, au Stade San Siro à Milan et au Stade Twickenham à Londres. Pour plus d’informations sur l’itinéraire de la tournée et les dates de mise en vente des billets, veuillez consulter le site depechemode.com. À propos de Memento Mori, Martin Gore a déclaré : « Nous avons commencé à travailler sur ce projet au début de la pandémie, et ses thèmes ont été directement inspirés par cette période. Après le décès de Fletch, nous avons décidé de continuer car nous sommes certains que c’est ce qu’il aurait voulu, cela a vraiment donné une signification supplémentaire à l’album. » Dave Gahan a ajouté : « Fletch aurait adoré cet album. Nous avons vraiment hâte de le partager avec vous bientôt, et nous sommes impatients de vous le présenter en live lors de notre prochaine tournée. » Le Memento Mori Tour sera la 19e tournée de Depeche Mode et la première depuis plus de cinq ans. La dernière tournée du groupe, le Global Spirit Tour en 2017-2018, était sa plus longue à ce jour et l’une des tournées les plus rentables de l’année, le groupe ayant joué devant plus de 3 millions de fans au cours de 130 shows en Europe et aux États-Unis. Memento Mori sera le 15e album studio de Depeche Mode et la suite de Spirit de 2017, acclamé par la critique, qui a atteint la première place dans 11 pays, se classant dans le Top 5 dans plus de 20 autres. Memento Mori sortira dans le monde entier au printemps 2023 via Columbia Records. Après avoir vendu plus de 100 millions de disques et joué devant plus de 35 millions de fans dans le monde, Depeche Mode est une force musicale en constante évolution. Inspiration indélébile pour les fans et les artistes, Depeche Mode continue d’aller de l’avant, l’album et la tournée Memento Mori représentant l’ouverture du nouveau chapitre d’un héritage inégalé et permanent. Depeche Mode

STADE MATMUT ATLANTIQUE BORDEAUX Cours Jules Ladoumegue Gironde

