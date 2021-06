Dépaysement à 10 mn de Cannes Îles de Lérins, 9 août 2021-9 août 2021, Cannes.

Dépaysement à 10 mn de Cannes

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Îles de Lérins

Dans le cadre des vacances apprenantes, nous avons pris le parti avant la rentrée de remettre les enfants de CM1 / CM2 / collège dans l’optique du travail scolaire : lecture/maths le matin avec des enseignants du CLAS et voile / randonnée / citoyenneté etc…l’après midi Les visites culturelles: Le fort ayant hébergé le célèbre prisonnier masqué est un monument historique important de l’histoire cannoise. Les premiers habitants de ce lieu magique furent les romains dont on peut observer les vestiges et notamment les citernes d’eau de pluie. Colonisé quelques siècles après par les espagnols, les îles de Lérins devinrent un lieu militaire stratégique et de nombreux vestiges parsèment la balade. Le bâteau: Tous les après-midi Nicolas ANDRE assure l’encadrement en catamarans. Il en profite pour enseigner les règles de sécurité en mer et quelques notions de voile. Les jeunes partirent en bateau pour longer la côte, visitant au passage des espaces naturels protégés. C’est un endroit à l’état sauvage et de mer d’émeraude. Randonnée avec l’ONF Quel meilleur guide peut-on trouver qu’un guide de l‘ONF expliquant aux enfants les enjeux de la nécessaire protection d el’environnement sur une île préservée ? zone naturelle protégée – classée Natura 2000. peuplée d’eucalyptus, de pins maritimes . Sa faune comprend en outre des oiseaux dont parfois des flamands roses que les enfants ont pu avoir la joie d’observer sur l’étang de l’île Quelques points particuliers Le déroulement des activités De manière générale, toutes les activités, que ce soient des activités sportives, des visites, des balades etc… seront décidées après concertation avec le groupe, dans le cadre du projet général défini dans ce document. Néanmoins, l’équipe d’encadrement reste souveraine dans les prises de décision et s’engage à assumer la responsabilité de tout changement de programmation rendu indispensable par des événements imprévisibles ou des situations particulières.

Sur inscription. Une participation de 120€ / jeune est demandée avec la possibilité de bénéficier d’aides sociales ou du partenariat de la fondation Helping Hand (les dossiers de prise en charge et d’aide sont gérés en interne)

Nous avons pris le parti, fin août, de remettre les enfants en douceur dans un environnement scolaire : lecture/maths le matin avec un enseignants et voile / randonnée / citoyenneté etc…l’après midi

Îles de Lérins Îles de Lérins Cannes Cannes Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T08:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T08:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T08:00:00 2021-08-13T20:00:00