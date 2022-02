Dépasser ses peurs Espace Rivoire, 20 mai 2022, Vieu-d'Izenave.

Dépasser ses peurs

du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai à Espace Rivoire

Les peurs et l’auto-sabotage Les neurosciences nous apportent un très bel éclairage sur le sujet puisqu’il a été découvert que la zone du subconscient, est pluggé au corps par l’intermédiaire du système nerveux avec 95% du réseau neuronal périphérique, et seulement les 5% restants sont considérés comme notre zone consciente (cortex préfrontal). Si la partie la plus évoluée de notre système nerveux veut atteindre un but (notre cortex préfrontal), mais que la partie archaïque (l’inconscient / système nerveux périphérique) refuse de donner la pleine puissance à mes actions, (généralement pour me protéger), le résultat sera nul ! Pour changer cela nous devons faire comprendre à notre subconscient qu’il n’y a pas de danger pour notre survie à atteindre ce/ces buts. Les trois plus grands messages auto-saboteurs [https://www.communiquer-en-conscience.org/depasser-ses-peurs](https://www.communiquer-en-conscience.org/depasser-ses-peurs) La peur est un « simple » mécanisme de protection qui assure la plus élémentaire de nos fonctions, survivre. Malheureusement face à ce mécanisme de protection nous ne sommes pas tous égaux : soit nous avons les moyens de le contrôler et nous repoussons nos limites à chaque action, soit c’est la peur qui nous contrôle et nous sommes restreint dans notre processus de croissance. ​ La source de toutes les peurs est un désalignement, c’est à dire un message ambigu entre notre coeur et notre esprit. Autrement dit un décalage entre nos besoins inconscients et nos aspirons conscientes. Cette dissonance interne entraine un doute dans le bien fondé de nos actions futures. ​ Ce séminaire propose une méthode cognitive de compréhension simple des peurs afin de permettre aux participants de reproduire les exercices pour dépasser leurs peurs en autonomie. Nous couplons l’aspect mental des cas pratiques à des respirations actives pour permettre une meilleure intégration des concepts. Une approche coaching permet d’implémenter une nouvelle posture. Les participants travaillent seuls et en groupe pour bénéficier de l’énergie vertueuse qui se dégage du séminaire. Sur la base d’apports théoriques et de mises en situation en groupe, vous acquérez : – Plus de compréhension sur le fonctionnement inconscient qui a engendré les peurs et les masques de protection – La découverte des 5 blessures qui gouvernent nos comportements – Une méthodologie pour les démasquer et ne plus les subir – Une approche qui permet de rencontrer sensoriellement nos peurs, et nos mécanismes d’auto-sabotage pour mieux les apprivoiser – Différents protocoles pour sortir de l’immobilisme – Des outils de coaching pour augmenter le niveau de détermination et de courage [https://www.communiquer-en-conscience.org/depasser-ses-peurs](https://www.communiquer-en-conscience.org/depasser-ses-peurs)

750€TTC le WE (hebergement et repas compris)

Espace Rivoire vieu d’izenave Vieu-d’Izenave Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:30:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T18:00:00