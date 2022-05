Dépasser le silence des bêtes Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Cette conférence portera sur les liens et les différences entre l’être humain et l’animal et sur l’importance de la question animal dans la philosophie contemporaine, réflexion commencée par la philosophe dès 1998, date de sortie de sa recherche séminale Le Silence des bêtes : la philosophie à l’épreuve de l’animalité. Refusant tout antispécisme, Elisabeth de Fontenay prône une singularité humaine mais fait du psychisme le concept qui permet de faire le lien entre l’humain et l’animal. _ Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

