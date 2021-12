Villeurbanne Théâtre Astrée Métropole de Lyon, Villeurbanne Departure! Théâtre Astrée Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Concert. **CNSMD Lyon**, les élèves du master international CoPeCo performance et composition Interprètes : Carmen Kleykens Vidal, Bastien Pouilles, Elena Perales, Andro Manzoni, Camila Nebbia, Caroline Santiago, Francis St-Germain, Hannah Wirnsperger et Fiona Xue Ju

Gratuit pour tous

