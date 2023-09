Aix en Foulées Départs sur l’avenue des Belges Aix-en-Provence, 1 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un parcours exclusivement au cœur de la ville d’Aix-en-Provence sur une boucle de 5km à effectuer une ou deux fois selon le parcours. Cette année, le village des partenaires se trouvera Place Cézanne (ouverture samedi à 14h).

Départs sur l’avenue des Belges

A course exclusively in the heart of the city of Aix-en-Provence on a 5km loop to be completed once or twice, depending on the route. This year, the partner village will be in Place Cézanne (opening Saturday at 2pm)

El recorrido le llevará exclusivamente por el corazón de la ciudad de Aix-en-Provence en un bucle de 5 km, a completar una o dos veces, según el itinerario. Este año, el pueblo de los socios estará en la plaza Cézanne (apertura el sábado a las 14:00)

Eine Strecke ausschließlich im Herzen der Stadt Aix-en-Provence auf einer 5 km langen Schleife, die je nach Strecke ein- oder zweimal zu durchlaufen ist. Das Partnerdorf befindet sich dieses Jahr auf der Place Cézanne (Eröffnung am Samstag um 14 Uhr)

