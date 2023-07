Swim 4k Anglet Départs : Plage de La Barre Anglet, 23 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Course de natation en eau libre le long des plages d’Anglet..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Départs : Plage de La Barre et plage de la Madrague

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open water swimming race along the beaches of Anglet.

Carrera de natación en aguas abiertas por las playas de Anglet.

Schwimmwettkampf im offenen Gewässer entlang der Strände von Anglet.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Anglet