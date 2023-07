Navette maritime avec l’UBA Andernos/Arcachon Départs au bout de la Jetée Andernos-les-Bains, 4 avril 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Profitez de la navette maritime au départ d’Andernos pour découvrir la ville d’Arcachon : quartier des Abatilles, du Moulleau, villas arcachonnaises, …

Attention, les horaires des traversées sont fixées en fonction des marées..

Départs au bout de la Jetée Place Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the maritime shuttle from Andernos to discover the city of Arcachon: Abatilles district, Moulleau, Arcachon villas, …

Attention, the schedules of the crossings are fixed according to the tides.

Aproveche la lanzadera marítima de Andernos para descubrir la ciudad de Arcachon: Abatilles, Moulleau, villas de Arcachon, etc.

Tenga en cuenta que el horario de las travesías depende de las mareas.

Nutzen Sie den Pendelverkehr mit dem Schiff ab Andernos, um die Stadt Arcachon zu entdecken: Viertel Abatilles, Moulleau, Villen von Arcachon, …

Achtung, die Zeiten der Überfahrten werden je nach Gezeiten festgelegt.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Andernos-les-Bains