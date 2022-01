Départementale 985 Atelier du Plateau, 12 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 20h00 à 21h00

payant

Bande son d’un road movie rural et crépusculaire, Départementale 985, second disque du duo Golden Retrieval, retrace les errances nocturnes d’un citadin sur les routes de campagne, sa rencontre avec Jennifer, sa panne de voiture ou encore son stop au casino de Saint-Honoré-les-Bains.

Durant une trentaine de minutes, les textes imagés de Fred Poulet, tantôt parlés tantôt chantés avec nonchalance, sont portés et mis en mouvement par les riffs imprévisibles de Gilles Coronado, faisant apparaître derrière nos oreilles un univers poétique désenchanté.

On plonge à tombeau ouvert dans une histoire faussement banale, suspendu à la nervosité fiévreuse de la guitare et à une voix envoûtante aux effluves de Gainsbourg et Katerine. En fermant les yeux, on apercevrait presque le brouillard du Morvan, la fumée d’une cigarette…

avec : Fred Poulet, voix et textes, Gilles Coronado, guitares, effets, compositions

Concert de sortie du disque Départementale 985, sur le label Ayler Records

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019

Contact : 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau

