Rendez-vous le samedi 18 novembre, de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h, au département Sciences Biologiques et Médicales de l'Université de Bordeaux !

Le département se situe au 2 rue Dr Hoffmann Martinot, non loin de l’arrêt Saint-Augutin du Tram A. Au programme Visites de laboratoires de biologie

Ateliers ludiques

