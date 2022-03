Départ tour de Normandie Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados Le Tour de Normandie fête son 40e anniversaire en 2022.

L’épreuve normande est composée de 25 équipes engagées pour cette course qui partira de Ouistreham Riva-Bella pour un parcours de 1 152 km tracé dans les cinq départements de la région.

