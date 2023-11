Dax Tellement Noël :Grande Parade « FierS à cheval Départ Square Max Moras Dax, 23 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Dans une atmosphère d’images oniriques, les personnages se métamorphosent en chevaux fantastiques et lumineux. Une création sonore originale accompagne le spectacle dans l’univers symphonique des légendes de cette chevauchée fantastiques..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

Départ Square Max Moras

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



In an atmosphere of dreamlike images, the characters metamorphose into fantastic, luminous horses. An original sound creation accompanies the show in the symphonic universe of the legends of this fantastic ride.

En una atmósfera de imágenes oníricas, los personajes se metamorfosean en caballos fantásticos y luminosos. Una banda sonora original acompaña el espectáculo en el universo sinfónico de las leyendas de esta fantástica cabalgata.

In einer Atmosphäre von Traumbildern verwandeln sich die Figuren in fantastische, leuchtende Pferde. Eine originelle Klangkreation begleitet die Aufführung in der symphonischen Welt der Legenden dieses fantastischen Ritts.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Grand Dax