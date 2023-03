LES CIGOGNES EN PAYS DE RETZ Départ : Salle Maillet Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LES CIGOGNES EN PAYS DE RETZ, 2 juin 2023, Saint-Brevin-les-Pins
Départ : Salle Maillet, 186 Avenue de Mindin

Loire-Atlantique . Avec un spécialiste du grand échassier, venez à la rencontre de cet oiseau migrateur de plus en plus sédentaire dans notre région… peut-être aurez-vous l’occasion de baguer un des cigogneaux.



Rendez-vous Salle Maillet à 14h15. Réservation possible en ligne : naturebrevinois@outlook.fr N’oubliez pas vos bottes et jumelles ! Départ : Salle Maillet 186 Avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins

